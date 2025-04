Si allunga invece lo stop di Denzel Dumfries in casa Inter. Ieri noi di FCIN1908.it ve ne abbiamo parlato, tempi di circa 3/4 settimane ancora per l’esterno, che è in Olanda per sottoporsi a terapie. Anche Sky Sport ha confermato: secondo l'emittente, salterà almeno le prossime quattro gare e vuol dire Parma, Bayern, Cagliari e ritorno col Bayern.