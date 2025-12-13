Dopo settimane di terapie che non hanno dato i frutti sperati, il club ha così deciso di sottoporre l’olandese a una serie di visite specialistiche dai migliori luminari sull’articolazione ed entro una settimana - in coincidenza con la partenza per la campagna in Supercoppa a Riad - verrà fatto un punto definitivo sulla situazione nella speranza (cosa che nessuno al momento all’Inter prende in considerazione) che non si debba ricorrere a un’operazione per risolvere chirurgicamente il problema.

Allo stesso modo non è d’attualità l’idea di intervenire sul mercato ancor più dopo che è sbocciato il talento di Luis Henrique: nel ruolo possono giocare pure Carlos Augusto e l’adattato Diouf. Le valutazioni potrebbero cambiare nel caso in cui Dumfries dovesse andare sotto i ferri anche alla luce delle tantissime partite a cui è attesa l’Inter da qui alla sosta per le nazionali di fine marzo, con lo spettro che il calendario possa essere riempito anche da due gare in più rispetto allo scorso anno: quelle per i playoff di Champions...".