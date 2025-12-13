FC Inter 1908
Resta ancora avvolta nel mistero la situazione relativa alle condizioni di Denzel Dumfries e al suo rientro in campo
Marco Macca
Marco Macca 

Resta ancora avvolta nel mistero la situazione relativa alle condizioni di Denzel Dumfries e al suo rientro in campo. Come riferisce Sky Sport, il calciatore sente ancora dolore alla caviglia e l'Inter è pronta a valutare varie soluzioni per risolvere un problema che sta creando non pochi grattacapi, anche a Cristian Chivu.

Getty Images

Secondo Matteo Barzaghi, non è da escludere nemmeno l'ipotesi operazione:

Getty Images

"Questione Dumfries. Il giocatore ha ancora dolore alla caviglia e con l’Inter si sta ragionando su come risolvere la situazione con una serie di consulti. Secondo quanto appreso da Sky Sport tra le ipotesi non è da escludere l’operazione".

