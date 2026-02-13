FC Inter 1908
Inter-Juventus, brutta notizia per Spalletti: Thuram verso il forfait, le ultime

Arrivano brutte notizie per Luciano Spalletti e la Juventus alla vigilia del derby d'Italia di San Siro di domani sera contro l'Inter
Marco Macca
Arrivano brutte notizie per Luciano Spalletti e la Juventus alla vigilia del derby d'Italia di San Siro di domani sera contro l'Inter.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Khephren Thuram, centrocampista bianconero e fratello dell'attaccante nerazzurro Marcus, potrebbe non essere della partita  per problemi fisici. Secondo quanto risulta, il calciatore francese è in dubbio per un edema osseo riportato in allenamento.

La sua presenza a San Siro verrà decisa nelle prossime ore, ma le possibilità che salti l'appuntamento a questo punto sono concrete.

