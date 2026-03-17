Cristian Chivu potrà fare affidamento su rinforzi importanti per la prossima di campionato dell'Inter. Qui il punto da Il Giornale in edicola stamattina:
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Giornale – Inter, recuperi importanti per Firenze. Oltre a Lautaro…
Il focus dal quotidiano sulle buone notizie che accompagnano i nerazzurri verso la prossima trasferta di campionato
"Il polpaccio è guarito, Lautaro si allena. Domenica sarà probabilmente con la squadra a Firenze. Partendo in panchina, dove Chivu l'aveva portato anche nel derby, ipotizzandolo importante anche nel ruolo di non giocatore.
A Firenze ci sarà poi Bastoni e forse anche Calhanoglu. Non Mkhitaryan, che sabato si è infortunato al bicipite femorale della coscia sinistra. Buon per l'Inter, poi, che per ragioni organizzative sia saltata la sfida fra Argentina e Spagna, prevista in Qatar, dove evidentemente ora ci sono altri problemi rispetto alla Finalissima tra le nazionali campioni di Europa e Sudamerica".
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