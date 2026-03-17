Giornale – Inter, recuperi importanti per Firenze. Oltre a Lautaro…

A Firenze ci sarà poi Bastoni e forse anche Calhanoglu. Non Mkhitaryan, che sabato si è infortunato al bicipite femorale della coscia sinistra. Buon per l'Inter, poi, che per ragioni organizzative sia saltata la sfida fra Argentina e Spagna, prevista in Qatar, dove evidentemente ora ci sono altri problemi rispetto alla Finalissima tra le nazionali campioni di Europa e Sudamerica".