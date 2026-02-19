Non solo la sconfitta, l'Inter rientra a Milano con un Lautaro in meno. Problemi al polpaccio per il capitano, costretto a chiedere il cambio.
Inter, brutte notizie per Lautaro: le novità in vista degli esami di venerdì. E Zielinski…
"Cristian Chivu l’avrà pensato di sicuro, magari con un ghigno di rabbia mischiato al fastidio, alla preoccupazione, a un qualcosa che gli avrà fatto dire il più classico degli «io l’avevo detto». Il tutto dopo aver realizzato che Lautaro stava per lasciare il campo per un problema al polpaccio rimediato dopo un’ora, zoppicando vistosamente mentre usciva. «Maledetto sintetico…». Capace di mietere un altro infortunio: stavolta è toccato al capitano, sostituto da Thuram", racconta La Gazzetta dello Sport.
"Lautaro effettuerà gli esami venerdì, un giorno prima della trasferta di Lecce, in cui Chivu dovrà ripensare al suo attacco. Ma stavolta non per operare qualche rotazione delle sue ma per forza. L’Inter sarà costretta a rinunciare al suo capocannoniere argentino. Quest’anno ha segnato 14 gol in campionato e quattro in Champions League. Aveva ritmi da annata 2023-24, quando chiuse da top scorer della Serie A con 24 squilli e campione d’Italia con la seconda stella. Il sintetico di Bodo — unito al clima, con una temperatura percepita di -11 gradi — l’ha messo «fuori gioco e lo sarà per un po’». Logico pensare che dal gelo norvegese sia uscita comunque l’unica notizia positiva: sarà Pio Esposito a guidare la carica dell’Inter per le prossime partite, a cominciare da sabato prossimo contro il Lecce", scrive Gazzetta. E da valutare ci sono anche le condizioni di Zielinski che, come riportato ieri sera da Fcinter1908, è uscito malconcio dalla sfida col Bodo.
