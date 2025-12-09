Due infortuni muscolari. Due problemi che si sono palesati durante Inter-Liverpool. All'undicesimo del primo tempo Hakan Calhanoglu si è toccato la coscia e ha chiesto di essere sostituito. Chivu al suo posto ha mandato in campo Zielinski. Il turco è uscito dal campo e i primi responsi ufficiali sul suo infortunio, che sarà da valutare nei prossimi giorni, è di una contrattura all'adduttore destro.
Inter-Liverpool, ecco i primi responsi ufficiali sugli infortuni di Calhanoglu e Acerbi
I due giocatori nerazzurri, durante la gara di San Siro, sono stati costretti a chiedere il cambio
Alla mezz'ora anche Francesco Acerbi, dopo aver rincorso un avversario, si è fermato ed è stato costretto a lasciare il posto a Yann Bisseck. Per il centrale nerazzurro, che sarà rivalutato nelle prossime ore, si tratta di un risentimento ai flessori della coscia destra.
(Fonte: FCINTER1908.IT)
