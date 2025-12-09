FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Inter-Liverpool, due problemi muscolari in mezz’ora: out Calhanoglu e Acerbi

news

Inter-Liverpool, due problemi muscolari in mezz’ora: out Calhanoglu e Acerbi

Inter-Liverpool, due problemi muscolari in mezz’ora: out Calhanoglu e Acerbi - immagine 1
I due giocatori costretti a chiedere il cambio: all'undicesimo il turco ha sentito tirare all'adduttore, poi l'infortunio del difensore italiano
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Due infortuni in poco meno di mezz'ora. La partita contro il Liverpool per Calhanoglu è durata solo 11 minuti. Il calciatore dell'Inter è stato costretto a chiedere la sostituzione per aver sentito un dolore all'adduttore della gamba destra. Il calciatore turco ha chiesto il cambio ed è uscito dal campo quindi. Al suo posto è entrato Zielinski. Per il calciatore si tratta di una contrattura all'adduttore.

Inter-Liverpool, due problemi muscolari in mezz’ora: out Calhanoglu e Acerbi- immagine 2

Alla mezz'ora è arrivato poi l'infortunio di Francesco Acerbi. Il centrale nerazzurro è stato costretto ad uscire dopo una rincorsa su Ekitiké, anche per lui un problema muscolare, un problema al flessore. Al posto del difensore italiano è entrato Bisseck. In attesa di riscontri sulle loro condizioni, due defezioni importanti per la gara in corso a San Siro per l'Inter di Chivu.

Leggi anche
Fantacalcio, altro stop per Leao! Infortunio in Torino-Milan e cambio obbligato
Chivu sugli infortunati: “Non so quando rientreranno. Dumfries in palestra…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA