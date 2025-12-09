Due infortuni in poco meno di mezz'ora. La partita contro il Liverpool per Calhanoglu è durata solo 11 minuti. Il calciatore dell'Inter è stato costretto a chiedere la sostituzione per aver sentito un dolore all'adduttore della gamba destra. Il calciatore turco ha chiesto il cambio ed è uscito dal campo quindi. Al suo posto è entrato Zielinski. Per il calciatore si tratta di una contrattura all'adduttore.
Inter-Liverpool, due problemi muscolari in mezz’ora: out Calhanoglu e Acerbi
I due giocatori costretti a chiedere il cambio: all'undicesimo il turco ha sentito tirare all'adduttore, poi l'infortunio del difensore italiano
Alla mezz'ora è arrivato poi l'infortunio di Francesco Acerbi. Il centrale nerazzurro è stato costretto ad uscire dopo una rincorsa su Ekitiké, anche per lui un problema muscolare, un problema al flessore. Al posto del difensore italiano è entrato Bisseck. In attesa di riscontri sulle loro condizioni, due defezioni importanti per la gara in corso a San Siro per l'Inter di Chivu.
