Due infortuni in poco meno di mezz'ora. La partita contro il Liverpool per Calhanoglu è durata solo 11 minuti. Il calciatore dell'Inter è stato costretto a chiedere la sostituzione per aver sentito un dolore all'adduttore della gamba destra. Il calciatore turco ha chiesto il cambio ed è uscito dal campo quindi. Al suo posto è entrato Zielinski. Per il calciatore si tratta di una contrattura all'adduttore.