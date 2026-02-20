Il capitano nerazzurro potrebbe stare fuori un mese

Gianni Pampinella Redattore 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 10:46)

La trasferta in Norvegia ha lasciato strascichi pesanti in casa Inter. Oltre al risultato, a preoccupare Chivu è soprattutto l'infortunio di Lautaro. Come sottolinea Tuttosport, il timore del club di Viale della Liberazione è che si tratti di uno stiramento e che dunque Lautaro debba stare ai box per circa un mese. "Pare certo comunque, anche basandosi sulle sensazioni dell’attaccante che si è sentito pizzicare il muscolo ma ha chiesto subito la sostituzione per evitare problemi peggiori, che qualcosa di mediamente preoccupante ci sia, con Lautaro così sicuramente out nelle prossime partite, ritorno col Bodø/Glimt compreso, oltre al derby contro il Milan in programma tra circa tre settimane".

"La verità, visto che stiamo per entrare nel momento decisivo di questa stagione, è che se venissero confermate le paure sullo stop dell’atleta, l’obiettivo dei nerazzurri sarebbe quello di avere il suo bomber tirato a lucido dopo la sosta per le nazionali, calendarizzate per fine marzo. A livello tecnico e ipotetico Lautaro potrebbe tornare anche prima, magari per la sfida contro la Fiorentina, momentaneamente prevista per il 22 marzo, ma in casa nerazzurra non si vorrà correre alcun rischio".

"Allo stesso tempo tra l’altro si chiederà pure al bomber di non affrettare i tempi di recupero per evitare potenziali ricadute che potrebbero essere deleterie, per lui e per la sua squadra. Meglio qualche precauzione in più, rispetto a rischi calcolati che potrebbero però inficiare tenuta e rendimento dell’atleta. In tal senso la Finalissima che l’Argentina disputerà contro la Spagna il 27 marzo, rappresenta un match che sicuramente Lautaro non vorrà perdersi. Chiaramente a Milano si auspicano che Scaloni possa convocare il 10 nerazzurro solo se stesse davvero bene. E non ancora in via di pieno recupero. Sicuramente, visti gli ottimi rapporti tra l’Albiceleste e l’Inter, si tratterà di eventuali settimane di aggiornamenti continui".

(Tuttosport)