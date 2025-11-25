"Mkhitaryan tornerà a lavorare in gruppo questo giovedì, con l’armeno che presumibilmente sarà abile e arruolabile per la partita di campionato col Pisa. Stesse tempistiche – a livello teorico – pure per Darmian, mentre Dumfries verrà valutato la prossima settimana ma tornerà a metà dicembre.