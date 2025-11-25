Domani sera l'Inter scenderà in campo dove affronterà l'Atletico Madrid, gara della quinta giornata di Champions League. Cristian Chivu dovrà fare a meno di alcuni infortunati, infatti, come sottolinea Tuttopsort, nessuno dei giocatori ai box recupererà per l’impegno spagnolo.
"Mkhitaryan tornerà a lavorare in gruppo questo giovedì, con l’armeno che presumibilmente sarà abile e arruolabile per la partita di campionato col Pisa. Stesse tempistiche – a livello teorico – pure per Darmian, mentre Dumfries verrà valutato la prossima settimana ma tornerà a metà dicembre.
Nuovo infortunio per Palacios nonostante non sia mai sceso in campo—
"Da segnalare anche un nuovo stop per Palacios, comunque non inserito in lista Champions, con l’argentino che ha avuto una ricaduta e che dovrà stare nuovamente ai box per un po’ di tempo".
(Tuttosport)
