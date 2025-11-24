L'Inter deve archiviare subito la sconfitta - la quarta del suo campionato - contro il Milan perché mercoledì si torna a giocare in Champions League nella trasferta delicata di Madrid contro l'Atletico.
Testa già alla Champions per l'Inter che non ha tempo di ripensare al KO contro il Milan: le ultime su Dumfries
"Se da un lato è già certa l’assenza di Dumfries (difficile un suo recupero anche per Pisa domenica prossima), dall’altro lato l’occasione sarà ghiotta per firmare un colpaccio e ipotecare il passaggio diretto agli ottavi visto che i nerazzurri sono i primi della classe in Champions (con Bayern e Arsenal), avendo vinto le prime quattro partite", commenta il Corriere dello Sport.
Con l'Atletico c'è un conto in sospeso, ossia l'eliminazione agli ottavi di finale di Champions di due anni fa ai calci di rigore.
