L'assenza di Dumfries nel derby si è fatta sentire. Sia per il peso che ha nella formazione l'esterno olandese, sia per mancanza di sostituti. E non arrivano buone notizie sul suo rientro.
news
Inter, brutte notizie da Dumfries. Salterà più gare del previsto: ecco quando potrebbe tornare
"Per capire quanto serva all’Inter Denzel Dumfries basterebbe un rewind su questo derby: il suo vice, Luis Henrique, inchiodato in panchina e un mancino come Carlos Augusto adattato a destra senza particolare successo. L’olandese non tornerà subito, anzi serviranno altre settimane per riordinare la caviglia dopo l’infortunio che gli ha lasciato in eredità Inter-Lazio prima della sosta. Sarà rivalutato in settimana, ma potrebbe saltare più gare del previsto, arrivando fino a dicembre inoltrato: esclusa la sua presenza non solo per la prossima gara di Champions, mercoledì a Madrid con l’Atletico, ma anche con Pisa, Venezia (in Coppa Italia) e Como. Dopo, il 9 dicembre, arriverà invece il super Liverpool in casa", riporta La Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA