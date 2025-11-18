FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Inter, Darmian corre verso il derby. Nelle prossime ore il rientro in gruppo

news

Inter, Darmian corre verso il derby. Nelle prossime ore il rientro in gruppo

Inter, Darmian corre verso il derby. Nelle prossime ore il rientro in gruppo - immagine 1
Il laterale ha recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo e vuole tornare a disposizione per la grande sfida con il Milan
Andrea Della Sala Redattore 

Il laterale Matteo Darmian ha recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo e vuole tornare a disposizione per la grande sfida con il Milan:

Inter, Darmian corre verso il derby. Nelle prossime ore il rientro in gruppo- immagine 2
Getty Images

"Gli allenamenti riprendono oggi, ma ad Appiano c’è chi lavora già da ieri: oltre a Dumfries che si è dedicato alle terapie per la caviglia dolorante, anche i quattro infortunati Mkhitaryan, Di Gennaro e Palacios e Darmian. Quest’ultimo è l’unico che può sperare di tornare a disposizione per il Milan: nelle prossime ore può rientrare in gruppo, forse già oggi", scrive La Gazzetta dello Sport.

Leggi anche
FCIN1908 – Inter, Dumfries verso il forfait nel derby: ecco il favorito per sostituirlo
Sky – Mkhitaryan, niente Milan: il rientro slitta. Dumfries ok. E Thuram sta…

© RIPRODUZIONE RISERVATA