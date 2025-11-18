Il laterale Matteo Darmian ha recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo e vuole tornare a disposizione per la grande sfida con il Milan:
Inter, Darmian corre verso il derby. Nelle prossime ore il rientro in gruppo
Il laterale ha recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo e vuole tornare a disposizione per la grande sfida con il Milan
"Gli allenamenti riprendono oggi, ma ad Appiano c’è chi lavora già da ieri: oltre a Dumfries che si è dedicato alle terapie per la caviglia dolorante, anche i quattro infortunati Mkhitaryan, Di Gennaro e Palacios e Darmian. Quest’ultimo è l’unico che può sperare di tornare a disposizione per il Milan: nelle prossime ore può rientrare in gruppo, forse già oggi", scrive La Gazzetta dello Sport.
