Il laterale ha recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo e vuole tornare a disposizione per la grande sfida con il Milan

Andrea Della Sala Redattore 18 novembre 2025 (modifica il 18 novembre 2025 | 09:32)

Il laterale Matteo Darmian ha recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo e vuole tornare a disposizione per la grande sfida con il Milan:

"Gli allenamenti riprendono oggi, ma ad Appiano c’è chi lavora già da ieri: oltre a Dumfries che si è dedicato alle terapie per la caviglia dolorante, anche i quattro infortunati Mkhitaryan, Di Gennaro e Palacios e Darmian. Quest’ultimo è l’unico che può sperare di tornare a disposizione per il Milan: nelle prossime ore può rientrare in gruppo, forse già oggi", scrive La Gazzetta dello Sport.