FCIN1908 – Inter, Dumfries verso il forfait nel derby: ecco il favorito per sostituirlo

Secondo quanto appreso da Fcinter1908.it, Denzel Dumfries potrebbe dare forfait e non esserci per la sfida col Milan
Matteo Pifferi 

Denzel Dumfries rischia di saltare il derby. L'esterno olandese era rientrato anzitempo lasciando il ritiro dell'Olanda subito dopo la partita contro la Polonia per un problema alla caviglia.

Secondo le prime indicazioni, la situazione sembrava sotto controllo dopo le prime terapie ma, stando a quanto appreso da Fcinter1908.it, l'ex PSV potrebbe dare forfait per il derby.

Al suo posto il favorito non è Luis Henrique, bensì Carlos Augusto, diventato un jolly da diverse stagioni ma che Chivu ha già testato anche sulla fascia destra.

