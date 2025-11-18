Denzel Dumfries rischia di saltare il derby. L'esterno olandese era rientrato anzitempo lasciando il ritiro dell'Olanda subito dopo la partita contro la Polonia per un problema alla caviglia.
FCIN1908 – Inter, Dumfries verso il forfait nel derby: ecco il favorito per sostituirlo
Secondo quanto appreso da Fcinter1908.it, Denzel Dumfries potrebbe dare forfait e non esserci per la sfida col Milan
Secondo le prime indicazioni, la situazione sembrava sotto controllo dopo le prime terapie ma, stando a quanto appreso da Fcinter1908.it, l'ex PSV potrebbe dare forfait per il derby.
Al suo posto il favorito non è Luis Henrique, bensì Carlos Augusto, diventato un jolly da diverse stagioni ma che Chivu ha già testato anche sulla fascia destra.
