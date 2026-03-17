Si è riempita ancora l'infermeria dell'Inter dopo la gara contro l'Atalanta di sabato pomeriggio: a fermarsi stavolta è stato Henrikh Mkhitaryan , che ha sostenuto ieri gli esami. Ecco il punto sui vari rientri da La Gazzetta dello Sport: "Per rivedere l’armeno bisognerà aspettare il mese prossimo, dopo la sosta. Ieri mattina gli accertamenti strumentali hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra.

Tradotto: difficile per Chivu riaverlo prima di tre settimane , quindi di aprile (il 5 c’è la Roma a San Siro). Nessuno strascico post Dea, invece, per Akanji che era uscito al minuto 80 di Inter-Atalanta per una noia muscolare. Il rientro più atteso continua comunque a essere quello di Lautaro . Il Toro ha ripreso a correre in campo, continua la ri-atletizzazione ma ancora non lavora in gruppo.

Probabilmente potrà farlo a ridosso della Fiorentina ma da qui ad avere la certezza che a Firenze possa davvero giocare ce ne passa. Serve cautela. Anche perché, dopo il Franchi, il campionato, come detto, si fermerà e lo stop potrà essere un alleato del Toro. Il fatto poi che la Finalissima tra la sua Argentina e la Spagna non si giocherà è un ulteriore assist per un sereno recupero. L’Inter con voglia di scudetto ha bisogno del suo capitano al 100 per cento".