"In base a quando l’argentino si unirà ai compagni, Chivu potrà toccare con mano la situazione e al momento non ci sono certezze per domenica a Firenze, a partire da una possibile convocazione con relativa presenza in panchina. Il tecnico interista difficilmente getta subito nella mischia coloro che sono reduci da infortuni e non hanno alle spalle diversi allenamenti".

"La via della prudenza tra l’altro è suggerita dal fatto che la sosta è dietro l’angolo e quindi il Toro potrebbe lavorare con maggiore calma per ritrovare la condizione e puntare alla sfida con la Roma del 5 aprile. Nel frattempo il capocannoniere della Serie A è ancora lui, a quota 14 e con 4 reti in più di Højlund e Douvikas".