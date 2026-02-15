FC Inter 1908
Massara: “Dybala fa la differenza in Serie A. Rinnovo e rapporto con Gasperini…”

Il direttore sportivo della Roma ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida al Maradona contro il Napoli
Alessandro De Felice
Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida al Maradona contro il Napoli:

“Big match? Si, è vero che sono mancate le vittorie ma non le prestazioni perché abbiamo giocato delle ottime partite. Purtroppo non sono arrivati punti. Ci auguriamo di continuare con e prestazioni, che sarà l'unico modo per portare a casa dei risultati importanti. La gara di stasera lo è”.

Quanto incide Dybala e quanto pesa lo stop

“Dybala mancherebbe a qualsiasi squadra, è un giocatore speciale, diverso, che ha una qualità assoluta, e nel nostro campionato fa la differenza. Un peccato ci sia stato questo nuovo piccolo problema, inaspettato, perché ci sarebbe servito molto. Non incide però sulle discussioni che avremo con lui e il suo agente".

Com'è andata la cena con Gasperini?

"No, tutti a guardare la partita di ieri sera (Inter-Juve, ndr), molto più importante. Tutto bene comunque (ride ndr)".

Com'è il vostro rapporto dopo il mercato di gennaio?

"Certamente, è un ottimo rapporto, fatto di un confronto continuo. Alla Roma è in corso un rinnovamento molto ampio. Se pensiamo che dopo questi due mercati abbiamo 10 giocatori nuovi rispetto allo scorso anno allora dà l'idea della portata di questo percorso, che il mister sta plasmando in maniera eccellente. Siamo molto soddisfatti del lavoro".

Quanto credete in Pisilli?

“Moltissimo, è un calciatore veramente forte, che aveva già dimostrato le sue qualità e che sta acquisendo una dimensione superiore. Non ha solo il gol e l'inserimento, è molto intelligente tatticamente, fa le due fasi, penso sarà importante non solo per la Roma ma anche per la Nazionale per molti anni”.

