La Roma ha fermato sull'1-1 il Milan secondo (ora a meno 5 dall'Inter) all'Olimpico ed è terza in classifica a pari punti con il Napoli (43 punti) ma ha perso Manu Koné. Al minuto 58 della sfida contro i rossoneri, il calciatore francese si è fatto male.
Tegola per la Roma di Gasperini: si ferma Koné. Out almeno un mese
Il francese, seguito dall'Inter in estate, si è fatto male nella gara contro il Milan e gli esami hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro
Questa mattina il centrocampista, perno della Nazionale francese e della squadra giallorossa, che era stato al centro di una trattativa di mercato con l'Inter in estate, si è sottoposto ad esame strumentali che confermano "una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. Lo stop sarà di almeno un mese", riferiscono a Skysport.
L'infortunio si aggiunge a quello di Hermoso e a quello di Dovbyk , si allunga la lista degli infortuni della squadra di Gasperini che dovrà contare su Aynaoui e Pisilli per le prossime settimane.
(Fonte: SS24)
