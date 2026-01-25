Prosegue il percorso di recupero di Hakan Calhanoglu per rientrare il prima possibile dal suo infortunio: il mirino del turco è sul big match contro la Juventus di metà febbraio. Anche stasera, come mostrato dallo stesso calciatore, si è allenato in palestra per ritrovare al più presto la condizione.
Inter, Calhanoglu prosegue il suo recupero per tornare: lavoro anche stasera in palestra
Prosegue il percorso di recupero di Hakan Calhanoglu per rientrare il prima possibile dal suo infortunio: il mirino è sulla Juve
Gli esami di Calha di metà gennaio hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo sinistro: l'obiettivo è tornare tra i convocati a Reggio Emilia con il Sassuolo per poi riavere la titolarità con i bianconeri.
