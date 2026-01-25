FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Inter, Calhanoglu prosegue il suo recupero per tornare: lavoro anche stasera in palestra

news

Inter, Calhanoglu prosegue il suo recupero per tornare: lavoro anche stasera in palestra

Inter, Calhanoglu prosegue il suo recupero per tornare: lavoro anche stasera in palestra - immagine 1
Prosegue il percorso di recupero di Hakan Calhanoglu per rientrare il prima possibile dal suo infortunio: il mirino è sulla Juve
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Prosegue il percorso di recupero di Hakan Calhanoglu per rientrare il prima possibile dal suo infortunio: il mirino del turco è sul big match contro la Juventus di metà febbraio. Anche stasera, come mostrato dallo stesso calciatore, si è allenato in palestra per ritrovare al più presto la condizione.

Inter, Calhanoglu prosegue il suo recupero per tornare: lavoro anche stasera in palestra- immagine 2
Getty Images

Gli esami di Calha di metà gennaio hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo sinistro: l'obiettivo è tornare tra i convocati a Reggio Emilia con il Sassuolo per poi riavere la titolarità con i bianconeri.

Leggi anche
Napoli, brutte notizie per Conte: Neres si opera. I tempi di recupero per l’esterno
Napoli, Neres rischia l’intervento dopo l’infortunio: le ultime

© RIPRODUZIONE RISERVATA