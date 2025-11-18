Le prime sensazioni lasciavano spazio a ben poche speranze, ora non ci sono più dubbi: Zinho Vanheusden ha riportato un grave infortunio al ginocchio sinistro, e per l'ennesima volta dovrà rimanere ai box. Ancora da definire i tempi di recupero, con il difensore belga che dovrà sottoporsi a nuovi accertamenti medici.

A seguito degli accertamenti effettuati oggi su Zinho Vanheusden da uno specialista in Belgio, in coordinamento con i servizi medici del Marbella Football Club, il giocatore ha subito un grave infortunio al ginocchio sinistro e nei prossimi giorni verrà sottoposto a ulteriori accertamenti nel suo Paese d'origine. Zinho si è infortunato durante la partita Marbella FC - AD Alcorcón e sarà fuori a tempo indeterminato. Tieni alto il morale, Zinho!