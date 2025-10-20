FC Inter 1908
Inter, operazione riuscita per Di Gennaro. Riposo e riabilitazione nelle prossime settimane

Il portiere dell'Inter si è operato allo scafoide carpale del polso destro. Ecco l'iter che dovrà seguire per ritornare in campo
Andrea Della Sala Redattore 

Il portiere dell'Inter Raffaele Di Gennaro si è operato allo scafoide carpale del polso destro. Ecco l'iter che dovrà seguire per ritornare in campo, il comunicato ufficiale del club:

Nella mattinata di oggi, Raffaele Di Gennaro è stato sottoposto a un intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’intervento è perfettamente riuscito. Dopo un periodo di riposo, concordato con lo staff medico nerazzurro, Di Gennaro inizierà la fase riabilitativa nelle prossime settimane.

