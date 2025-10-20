Il portiere dell'Inter Raffaele Di Gennaro si è operato allo scafoide carpale del polso destro. Ecco l'iter che dovrà seguire per ritornare in campo, il comunicato ufficiale del club:
Il portiere dell'Inter si è operato allo scafoide carpale del polso destro. Ecco l'iter che dovrà seguire per ritornare in campo
Nella mattinata di oggi, Raffaele Di Gennaro è stato sottoposto a un intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’intervento è perfettamente riuscito. Dopo un periodo di riposo, concordato con lo staff medico nerazzurro, Di Gennaro inizierà la fase riabilitativa nelle prossime settimane.
