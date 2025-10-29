"Ci siamo quasi. Anche ieri Marcus Thuram ha svolto un allenamento personalizzato in campo, ma tra domani e venerdì dovrebbe rientrare in gruppo. Il che renderebbe l’attaccante francese disponibile e quindi teoricamente convocabile per la trasferta di domenica a Verona: la palla a quel punto passerà a Chivu. Thuram si era fermato lo scorso 30 settembre contro lo Slavia Praga, a causa di un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra", scrive La Gazzetta dello Sport.