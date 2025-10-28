L’Inter può sorridere. Marcus Thuram è pronto a tornare in campo dopo il problema muscolare accusato in Champions contro lo Slavia Praga. Secondo quanto appreso da FcInter1908.it, l’attaccante francese ha svolto un allenamento personalizzato anche oggi, ma le sensazioni sono positive. Infatti il suo rientro in gruppo è atteso tra giovedì e venerdì. Una notizia importante per Chivu in vista dei prossimi impegni di campionato e Champions.