L’Inter può sorridere. Marcus Thuram è pronto a tornare in campo dopo il problema muscolare accusato in Champions contro lo Slavia Praga. Secondo quanto appreso da FcInter1908.it, l’attaccante francese ha svolto un allenamento personalizzato anche oggi, ma le sensazioni sono positive. Infatti il suo rientro in gruppo è atteso tra giovedì e venerdì. Una notizia importante per Chivu in vista dei prossimi impegni di campionato e Champions.
Con la Fiorentina non ci sarà Josep Martinez
Domani, contro la Fiorentina, sarà ovviamente assente dal gruppo Josep Martinez dopo il grave incidente nel quale è stato coinvolto il portiere spagnolo questa mattina. Calligaris è già aggregato al gruppo per sostituire l'infortunato Di Gennaro, potrebbe salire in prima squadra Alain Taho dalla Primavera come terzo portiere.
