Non sarà breve lo stop di Benjamin Pavard in casa Inter. Gli esami svolti settimana scorsa hanno evidenziato una “distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra”. Quando tornerà a disposizione di Simone Inzaghi?

Sky Sport non ha dubbi: “il francese non sarà a disposizione per un mese”, si legge. Inzaghi punta infatti a riaverlo in Supercoppa Italiana, “molto probabilmente non verrà rischiato anche nelle gare di Serie A contro Como e Cagliari, ultime uscire del 2024”, spiega il sito.