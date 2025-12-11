ACERBI

"Francesco Acerbi ed Hakan Calhanoglu passeranno oggi dall’Humanitas di Rozzano e a quel punto si capirà di più del loro futuro a breve termine: gli esami diagnostici serviranno sicuramente al difensore e molto probabilmente al centrocampista per dare un contorno clinico agli infortuni che hanno impedito ad entrambi di completare Inter-Liverpool di venerdì. Se il turco non preoccupa troppo e può perfino conservare una speranza di tornare a Riad, l’italiano rischia di fermarsi per più tempo e di sicuro saluterà il 2026. Ancora prima dei test, le visite iniziali dello staff medico hanno chiarito la maggiore “serietà” della situazione muscolare di Acerbi: il difensore si è toccato i flessori della coscia destra e il sospetto di stiramento è stato subito forte. Se il ritorno di Ace sarà ai primi di gennaio o qualche settimana dopo dipenderà, ovviamente, dalla profondità della lesione, intanto Bisseck scalpita per prenderne il posto, con spostamento di Akanji al centro", scrive La Gazzetta dello Sport.