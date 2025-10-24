Antonio Conte perde un altro pezzo importante nel suo Napoli per la gara di domani contro l'Inter: dopo l'indisponibilità di Rasmus Hojlund, si aggiunge anche quella di Alex Meret, fermatosi per infortunio.
Napoli, non solo Hojlund: Conte perde anche Meret per l’Inter, ecco il motivo
Dopo l'indisponibilità di Rasmus Hojlund, si aggiunge anche quella di Alex Meret, fermatosi per infortunio
Ecco il comunicato: "Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio. Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro".
