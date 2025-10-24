FC Inter 1908
Napoli, non solo Hojlund: Conte perde anche Meret per l’Inter, ecco il motivo

Dopo l'indisponibilità di Rasmus Hojlund, si aggiunge anche quella di Alex Meret, fermatosi per infortunio
Marco Astori
Antonio Conte perde un altro pezzo importante nel suo Napoli per la gara di domani contro l'Inter: dopo l'indisponibilità di Rasmus Hojlund, si aggiunge anche quella di Alex Meret, fermatosi per infortunio.

Ecco il comunicato: "Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio. Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro".

