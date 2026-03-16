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Sky – Inter, Lautaro sì o no a Firenze? Cosa filtra e i rientri di Calhanoglu e Bastoni…

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Cosa trapela da Appiano Gentile sugli infortunati di casa Inter per la prossima gara di campionato contro la Fiorentina
Alessandro Cosattini Redattore 

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Cosa trapela da Appiano Gentile sugli infortunati di casa Inter per la prossima gara di campionato contro la Fiorentina. Partiamo dall’assenza certa di Mkhitaryan, che oggi si è sottoposto a esami (qui l’esito) e non ci sarà sicuramente appunto.

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Secondo Sky Sport, non è scontato che Lautaro ce la farà per la Fiorentina. Dopo c’è la sosta infatti e nessuno vuole correre rischi. Dipenderà dall’andamento della settimana di allenamenti, domani è fissata la ripresa e si valuterà giorno dopo giorno Lautaro.

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Torneranno a disposizione invece Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu: entrambi salvo sorprese saranno regolarmente agli ordini di Chivu per l’ultima partita prima della sosta per le nazionali.

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