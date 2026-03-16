Cosa trapela da Appiano Gentile sugli infortunati di casa Inter per la prossima gara di campionato contro la Fiorentina . Partiamo dall’assenza certa di Mkhitaryan , che oggi si è sottoposto a esami ( qui l’esito ) e non ci sarà sicuramente appunto.

Secondo Sky Sport, non è scontato che Lautaro ce la farà per la Fiorentina. Dopo c’è la sosta infatti e nessuno vuole correre rischi. Dipenderà dall’andamento della settimana di allenamenti, domani è fissata la ripresa e si valuterà giorno dopo giorno Lautaro.