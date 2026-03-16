Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.
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UFFICIALE – Inter, ecco l’esito degli esami strumentali di Mkhitaryan: il comunicato
Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano
Gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra.
La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni.
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