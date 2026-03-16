FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni UFFICIALE – Inter, ecco l’esito degli esami strumentali di Mkhitaryan: il comunicato

news

UFFICIALE – Inter, ecco l’esito degli esami strumentali di Mkhitaryan: il comunicato

UFFICIALE – Inter, ecco l’esito degli esami strumentali di Mkhitaryan: il comunicato - immagine 1
Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

UFFICIALE – Inter, ecco l’esito degli esami strumentali di Mkhitaryan: il comunicato- immagine 2
Getty Images

Gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra.

La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni.

Leggi anche
Inter, tutto gira intorno a Lautaro. Gli aggiornamenti sul Toro in vista della Fiorentina
Inter, problemi per Mkhitaryan: servono gli esami. Le ultime sul rientro di Calhanoglu

© RIPRODUZIONE RISERVATA