Brutte notizie per l'Inter e per Chivu che perde Mkhitaryan per la gara contro la Fiorentina. Il centrocampista ha sostenuto gli esami strumentali oggi, questo l'esito: "Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni".
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fcinter1908 news infortuni Sky – Inter, i tempi di recupero per Mkhitaryan: ecco quando potrebbe rientrare
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Sky – Inter, i tempi di recupero per Mkhitaryan: ecco quando potrebbe rientrare
Il centrocampista ha rimediato un risentimento femorale al bicipite della coscia sinistra. I tempi per rivederlo di nuovo in campo
Secondo quanto riportato da Sky Sport, Mkhitaryan verrà rivalutato nei prossimi giorni. L'obettivo è di recuperarlo per la gara contro la Roma dopo la sosta. In questo modo salterebbe solo la gara contro la Fiorentina.
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