Brutte notizie per l'Inter e per Chivu che perde Mkhitaryan per la gara contro la Fiorentina. Il centrocampista ha sostenuto gli esami strumentali oggi, questo l'esito: "Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni".