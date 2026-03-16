FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Sky – Inter, i tempi di recupero per Mkhitaryan: ecco quando potrebbe rientrare

news

Sky – Inter, i tempi di recupero per Mkhitaryan: ecco quando potrebbe rientrare

Sky – Inter, i tempi di recupero per Mkhitaryan: ecco quando potrebbe rientrare - immagine 1
Il centrocampista ha rimediato un risentimento femorale al bicipite della coscia sinistra. I tempi per rivederlo di nuovo in campo
Andrea Della Sala Redattore 

Brutte notizie per l'Inter e per Chivu che perde Mkhitaryan per la gara contro la Fiorentina. Il centrocampista ha sostenuto gli esami strumentali oggi, questo l'esito: "Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni".

Sky – Inter, i tempi di recupero per Mkhitaryan: ecco quando potrebbe rientrare- immagine 2
Getty Images

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Mkhitaryan verrà rivalutato nei prossimi giorni. L'obettivo è di recuperarlo per la gara contro la Roma dopo la sosta. In questo modo salterebbe solo la gara contro la Fiorentina.

 

Leggi anche
UFFICIALE – Inter, ecco l’esito degli esami strumentali di Mkhitaryan: il comunicato
Inter, tutto gira intorno a Lautaro. Gli aggiornamenti sul Toro in vista della Fiorentina

© RIPRODUZIONE RISERVATA