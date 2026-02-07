Niente Sassuolo per Calhanoglu e Barella, i due centrocampisti non sono ancora rientrati in gruppo. Lo faranno presto

Niente Sassuolo per Calhanoglu e Barella , i due centrocampisti non sono ancora rientrati in gruppo. Lo faranno presto, per questo Chivu spera di riaverli a disposizione già dalla prossima gara.

"La solita Inter si prepara a tornare, ma in tema di «ritorni» è inevitabile che il pensiero vada anche a chi, per rivedere il campo, ha bisogno di uscire dall’infermeria. Barella e Calhanoglu saranno ancora spettatori mentre i compagni faranno di tutto per dare un dispiacere a Fabio Grosso in casa dopo due successi di fila. La buona notizia per Chivu è che però entrambi torneranno a disposizione contro la Juventus. Ieri si sono allenati a parte, oggi andrà allo stesso modo, ma da lunedì (o martedì nel caso in cui venga concesso un giorno libero post Sassuolo) si aggregheranno di nuovo al resto del gruppo. E a centrocampo tornerà anche l’abbondanza", spiega La Gazzetta dello Sport.