FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Torino, rescissione del contratto con Schuurs: si era fatto male nel 2023 contro l’Inter

news

Torino, rescissione del contratto con Schuurs: si era fatto male nel 2023 contro l’Inter

Torino, rescissione del contratto con Schuurs: si era fatto male nel 2023 contro l’Inter - immagine 1
Il Torino ha ufficializzato la rescissione del contratto di Perr Schuurs: si era fatto male ad ottobre 2023 contro l'Inter e non ha più giocato
Matteo Pifferi Redattore 

Il Torino ha ufficializzato la rescissione del contratto di Perr Schuurs, il difensore olandese termina con sei mesi d'anticipo la sua avventura in granata.

Torino, rescissione del contratto con Schuurs: si era fatto male nel 2023 contro l’Inter- immagine 2
Getty Images

È un divorzio doloroso tra le parti, con il classe 1999 che il 21 ottobre 2023 ha iniziato un lungo calvario: due anni e mezzo fa, durante la sfida contro l'Inter allo stadio Olimpico Grande Torino, si era procurato un grave infortunio del legamento crociato del ginocchio e ha tentato in tutti i modi di tornare ai suoi livelli, senza riuscirci.

Torino, rescissione del contratto con Schuurs: si era fatto male nel 2023 contro l’Inter- immagine 3
Getty Images

"Il presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club augurano a Perr ogni bene per il suo futuro e lo salutano con un affettuosissimo abbraccio - si legge nella nota della società - anche se le nostre strade oggi si separano, sappiamo che il nostro legame rimane saldo: Torino è casa tua e tu sarai per sempre uno di noi.

La sua storia è la perfetta testimonianza di professionalità, serietà e dedizione alla causa. Grazie di tutto, Perr, speriamo di rincontrarci presto".

Leggi anche
Sky – Inter, rientro di Barella e Calhanoglu? Chissà che non li rivedremo in panchina...
Sassuolo-Inter, torna la Thu-La dal 1′? L’indizio di Chivu. Barella e Calhanoglu, le...

© RIPRODUZIONE RISERVATA