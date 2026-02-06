Archiviato il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Torino, è cominciata la preparazione dell'Inter per la gara di domenica alle 18 contro il Sassuolo. Mancheranno ancora, oltre a Dumfries, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella: "Chissà che, uno dei due o forse entrambi, non li rivedremo in panchina con la Juventus", ha spiegato Andrea Paventi su Sky Sport.
Sky – Inter, rientro di Barella e Calhanoglu? Chissà che non li rivedremo in panchina con…
Si delinea intanto la probabile formazione per il Mapei Stadium: più Thuram al momento in attacco con Lautaro Martinez, a centrocampo torna Zielinski con Mkhitaryan e Sucic. Sugli esterni Dimarco e Luis Henrique, davanti a Sommer spazio a Bisseck, Akanji e Bastoni.
