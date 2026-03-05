Il rientro di Lautaro Martinez non sarà così immediato. L'infortunio patito nel match d'andata contro il Bodo non è di poco conto anche se il recupero dell'attaccante argentino procede bene.
news
Inter, quando rientra Lautaro? Ecco le due date più probabili
Il Corriere dello Sport riporta gli ultimi aggiornamenti, indicando la probabile partita del suo rientro: "Oltre a quello di Coppa Italia dell’anno scorso in semifinale, l’ultima stracittadina di campionato saltata dal Toro risale addirittura alla stagione 2019/20 per espulsione, seguita a quella dell’anno precedente quando era appena sbarcato in Italia. Un derby senza Lautaro sarà dunque quasi una novità assoluta per l’Inter.
Per il risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra proverà a tornare non prima della trasferta di Firenze in programma il 22 marzo prima della sosta. Altrimenti l’alternativa sarebbe quella di rivederlo solo nel weekend di Pasqua a inizio aprile, posto che un’accelerazione per farlo tornare prima sarebbe stata considerata solo in caso di passaggio agli ottavi di Champions".
© RIPRODUZIONE RISERVATA