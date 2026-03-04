Lautaro Martinez è ai box per un risentimento muscolare al polpaccio della gamba sinistra: quando può tornare

Lautaro Martinez è ai box per un risentimento muscolare al polpaccio della gamba sinistra accusato sul campo del Bodo Glimt in Champions League. Ma quando tornerà a disposizione di Cristian Chivu?

Niente derby col Milan domenica, ma per Sky Sport anche niente Atalanta. Non ci sarà il 14 marzo contro i bergamaschi, è quanto filtra da Appiano Gentile. Proverà a recuperare per la sfida successiva con la Fiorentina del 22 marzo, altrimenti tornerà direttamente dopo la sosta di aprile. Ma Lautaro vuole esserci contro i viola, a oggi è questo l'obiettivo.