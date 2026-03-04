FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Sky – Inter, le ultimissime sul rientro di Lautaro Martinez: cosa filtra da Appiano

news

Sky – Inter, le ultimissime sul rientro di Lautaro Martinez: cosa filtra da Appiano

Sky – Inter, le ultimissime sul rientro di Lautaro Martinez: cosa filtra da Appiano - immagine 1
Lautaro Martinez è ai box per un risentimento muscolare al polpaccio della gamba sinistra: quando può tornare
Alessandro Cosattini Redattore 

Sky – Inter, le ultimissime sul rientro di Lautaro Martinez: cosa filtra da Appiano- immagine 2
Getty Images

Lautaro Martinez è ai box per un risentimento muscolare al polpaccio della gamba sinistra accusato sul campo del Bodo Glimt in Champions League. Ma quando tornerà a disposizione di Cristian Chivu?

Sky – Inter, le ultimissime sul rientro di Lautaro Martinez: cosa filtra da Appiano- immagine 3
Getty Images

Niente derby col Milan domenica, ma per Sky Sport anche niente Atalanta. Non ci sarà il 14 marzo contro i bergamaschi, è quanto filtra da Appiano Gentile. Proverà a recuperare per la sfida successiva con la Fiorentina del 22 marzo, altrimenti tornerà direttamente dopo la sosta di aprile. Ma Lautaro vuole esserci contro i viola, a oggi è questo l'obiettivo.

Leggi anche
Sky – L’Inter esulta: Bonny recuperato per il derby, ecco il programma del centravanti
Sky – Inter, Bonny fa progressi. Ottime chance per il derby. Thuram a caccia di certezze

© RIPRODUZIONE RISERVATA