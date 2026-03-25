"Oggi pomeriggio l’Inter torna ad allenarsi, senza dodici nazionali sparsi per il mondo e con una decina di innesti tra Primavera e Under 23: sarà il momento per iniziare a riordinare le idee dopo i due punti fatti nelle ultime tre partite di Serie A, che hanno portato al sensibile rallentamento in classifica. In vista della sfida pasquale con la Roma, il 5 aprile alla ripresa, solo due giocatori lavorano ancora a parte: Henrikh Mkhitaryan, che comunque non ci sarà contro la sua ex squadra. Il piano di recupero dell’armeno dall’infortunio muscolare verrà seguito senza forzare. Non sarà oggi, ma è ormai alle porte il rientro con i compagni di Lautaro Martinez, che è praticamente recuperato dall’infortunio al polpaccio subito sul sintetico di Bodo", riporta La Gazzetta dello Sport.