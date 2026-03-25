L'Italia scenderà in campo domani sera a Bergamo contro l'Irlanda del Nord. Dal ritiro della Nazionale arrivano buone notizie da Bastoni per il ct Rino Gattuso:
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Inter, buone notizie da Bastoni verso l’Irlanda. Ieri ha provato a calciare: “Non utopia che…”
"Il bollettino medico prima e dopo l’allenamento di ieri pomeriggio fa pensare positivo il nostro ct: l’unico certo di non poter essere a disposizione domani sera è Gianluca Scamacca, spettatore durante l’ultima seduta a Coverciano. Gli altri stanno facendo il possibile (e forse qualcosa in più) per scendere in campo a Bergamo e le indicazioni a meno di 48 ore dal calcio d’inizio della prima gara dei playoff sono incoraggianti. Mancini, Tonali e Calafiori ieri erano con i compagni e hanno svolto anche la partitella (più volte interrotta per continui cambi di uomini) contro i giovani dell’Empoli; Politano ha preso parte alla prima metà della seduta, ma il polpaccio sinistro che gli aveva dato dei fastidi lunedì non lo preoccupa eccessivamente; Bastoni, che sembrava il più difficile da recuperare, ha anche calciato il pallone dimostrando di essere sulla strada giusta", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
"Il difensore interista da giorni lavora con l’obiettivo di dare una mano alla Nazionale. Ha capito che la caviglia infortunata nel derby non gli avrebbe permesso di esserci per Fiorentina-Inter e così ha spostato il mirino su Italia-Irlanda del Nord. Dopo aver vinto l’Europeo del 2021, non vuole patire un’altra amarezza come quella nello spareggio contro la Macedonia. Ecco perché si è sottoposto prima alla Pinetina e poi a Coverciano a tutte le terapie possibili. La corsa a bassa intensità di lunedì si è trasformata ieri in allunghi con cambi di direzione. Ha provato anche a calciare (senza forzare) e le sensazioni sono state positive. Non è dunque utopia che possa essere titolare contro l’Irlanda del Nord, anche se la sua presenza nella formazione iniziale passa dall’allenamento di oggi alla New Balance Arena e dalla sgambatura di domani mattina a Zingonia. Come minimo vuole sedere in panchina, ma chi lo conosce bene, assicura che non gli basta", aggiunge Gazzetta.
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