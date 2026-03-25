"Il bollettino medico prima e dopo l’allenamento di ieri pomeriggio fa pensare positivo il nostro ct: l’unico certo di non poter essere a disposizione domani sera è Gianluca Scamacca, spettatore durante l’ultima seduta a Coverciano. Gli altri stanno facendo il possibile (e forse qualcosa in più) per scendere in campo a Bergamo e le indicazioni a meno di 48 ore dal calcio d’inizio della prima gara dei playoff sono incoraggianti. Mancini, Tonali e Calafiori ieri erano con i compagni e hanno svolto anche la partitella (più volte interrotta per continui cambi di uomini) contro i giovani dell’Empoli; Politano ha preso parte alla prima metà della seduta, ma il polpaccio sinistro che gli aveva dato dei fastidi lunedì non lo preoccupa eccessivamente; Bastoni, che sembrava il più difficile da recuperare, ha anche calciato il pallone dimostrando di essere sulla strada giusta", sottolinea La Gazzetta dello Sport.