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Lukaku lascia il ritiro del Belgio e torna a Napoli: ecco il motivo

Lukaku lascia il ritiro del Belgio e torna a Napoli: ecco il motivo - immagine 1
"Romelu - scrive la Federcalcio del Belgio - ha scelto di concentrarsi sull'allenamento per ottimizzare ulteriormente la sua condizione fisica"
Matteo Pifferi Redattore 

Romelu Lukaku ha lasciato il ritiro del Belgio per tornare a Napoli. L'attaccante ha bisogno infatti di migliorare la sua condizione fisica e quindi non parteciperà con la sua nazionale alle amichevoli in programma contro Stati Uniti e Messico.

Lukaku lascia il ritiro del Belgio e torna a Napoli: ecco il motivo- immagine 2
Getty Images

Il Napoli spiega in una nota che il centravanti "non prenderà parte alle prossime amichevoli della nazionale belga contro Stati Uniti e Messico. Il calciatore azzurro rientrerà a Napoli per ottimizzare la propria condizione fisica".

Lo conferma anche la Federazione belga allenata dal ct Rudi Garcia: "Romelu - scrive la Federcalcio - ha scelto di concentrarsi sull'allenamento per ottimizzare ulteriormente la sua condizione fisica. La Federcalcio belga rispetta la sua decisione e gli augura buona fortuna".

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Getty Images

Lukaku dopo il grave infortunio subito nel ritiro precampionato è tornato in campo il 25 gennaio giocando 11', ma da allora ha sempre giocato nei finali dei match, rimanendo in campo per un totale di 64' in 11 partite.

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