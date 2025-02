Le sensazioni sui due

"Più di un mese. Tanto, infatti, è passato dall’ultimo giorno libero per la truppa interista. L’ultima volta furono addirittura due: 7 e 8 gennaio, all’indomani della sconfitta con il Milan in Supercoppa. Da lì in poi la squadra nerazzurra non si è più fermata: 9 gare in appena 30 giorni. Così, la prima settimana libera ha permesso a Inzaghi di far staccare la spina ai suoi giocatori. Da oggi, però, si comincerà a preparare il big-match con la Juventus. Avere un pizzico in più di margine per lavorare aiuterà il tecnico nerazzurro a recuperare gli acciaccati. Che, stavolta, si concentrano in attacco. La soddisfazione per il successo sulla Fiorentina, infatti, era stato parzialmente attenuato dai guai fisici accusati da Thuram e Arnautovic. C’era già il timore di presentarsi a Torino spuntati. Invece, c’è fiducia che almeno il francese possa rimettersi in pista.