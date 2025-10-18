FC Inter 1908
news

Napoli, che (doppia) botta: McTominay e Hojlund ko prima del Torino. E il 25 arriva l’Inter…

Brutte notizie per il Napoli di Conte a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita contro il Torino e a una settimana da Napoli-Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Brutte notizie per il Napoli di Conte a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita contro il Torino e, allargando lo sguardo di qualche giorno, verso il big match di sabato prossimo al Maradona contro l'Inter.

Getty Images

L'allenatore azzurro, infatti, è stato costretto a mandare in tribuna sia Scott McTominay sia Rasmus Hojlund, non certo due calciatori qualunque, per problemi fisici nella rifinitura prepartita. Nello specifico, per il centrocampista scozzese si tratta di un trauma contusivo alla caviglia sinistra, mentre l'attaccante danese ha accusato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra.

Getty Images

Due infortuni fastidiosi, da valutare con attenzione, e che a questo punto mettono a rischio la loro presenza contro l'Inter.

