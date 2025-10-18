Brutte notizie per il Napoli di Conte a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita contro il Torino e, allargando lo sguardo di qualche giorno, verso il big match di sabato prossimo al Maradona contro l'Inter.
Napoli, che (doppia) botta: McTominay e Hojlund ko prima del Torino. E il 25 arriva l’Inter…
Brutte notizie per il Napoli di Conte a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita contro il Torino e a una settimana da Napoli-Inter
L'allenatore azzurro, infatti, è stato costretto a mandare in tribuna sia Scott McTominay sia Rasmus Hojlund, non certo due calciatori qualunque, per problemi fisici nella rifinitura prepartita. Nello specifico, per il centrocampista scozzese si tratta di un trauma contusivo alla caviglia sinistra, mentre l'attaccante danese ha accusato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra.
Due infortuni fastidiosi, da valutare con attenzione, e che a questo punto mettono a rischio la loro presenza contro l'Inter.
