L'allenatore azzurro, infatti, è stato costretto a mandare in tribuna sia Scott McTominay sia Rasmus Hojlund, non certo due calciatori qualunque, per problemi fisici nella rifinitura prepartita. Nello specifico, per il centrocampista scozzese si tratta di un trauma contusivo alla caviglia sinistra, mentre l'attaccante danese ha accusato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra.