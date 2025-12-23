Brutte notizie per Chivu in vista della gara con l'Atalanta in programma domenica 28 a Bergamo. Si ferma Bonny che dovrà saltare la gara coi bergamaschi. Questo il comunicato del club nerazzurro:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni UFFICIALE – Inter, si ferma Bonny: l’esito degli esami. L’attaccante salta l’Atalanta
news
UFFICIALE – Inter, si ferma Bonny: l’esito degli esami. L’attaccante salta l’Atalanta
Si ferma Bonny che dovrà saltare la gara coi bergamaschi. Questo il comunicato del club nerazzurro
A seguito di un evento traumatico riscontrato nell’allenamento di ieri, Ange-Yoan Bonny si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una leggera distorsione del ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno valutate settimana prossima.
© RIPRODUZIONE RISERVATA