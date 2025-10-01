FC Inter 1908
UFFICIALE – Inter, l’esito degli esami di Thuram: salta Cremonese e Nazionale

L'attaccante francese è stato costretto a lasciare il campo nel secondo tempo del match contro lo Slavia Praga
Marcus Thuram si è sottoposto quest'oggi agli esami medici dopo il fastidio muscolare accusato nel secondo tmpo di Inter-Slavia Praga. L'attaccante francese ha rimediato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra, e salterà così la prossima sfida di campionato contro la Cremonese, in programma sabato 4 ottobre alle ore 18. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, così come i tempi di recupero.

Questo il comunicato:

Marcus Thuram si è sottoposto questo pomeriggio a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana.

(inter.it)

