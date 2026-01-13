Senza tregua. Il mese di gennaio è caldissimo per squadra nerazzurra che dovrà scendere in campo ogni tre giorni. Nemmeno il tempo di metabolizzare il pareggio contro il Napoli che per i ragazzi di Chivu il nuovo impegno è alle porte. Al Meazza arriva il Lecce, peggior attacco del campionato che dovrà vedersela con la squadra con il miglior reparto offensivo del torneo. I nerazzurri devono rimettersi in marcia, le distanze dalla inseguitrici sono rimaste invariate ma l'inverno è lungo e serve fieno in cascina per mantenere un margine di sicurezza sulle rivali. Quella con il Lecce potrebbe essere la partita perfetta per ripartire di slancio ma i salentini nell'ultima trasferta sono riusciti nell'impresa di fermare la Juventus. Quale sarà il probabile risultato del match del Meazza secondo i principali operatori del settore? Scopriamolo insieme.