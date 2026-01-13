Senza tregua. Il mese di gennaio è caldissimo per squadra nerazzurra che dovrà scendere in campo ogni tre giorni. Nemmeno il tempo di metabolizzare il pareggio contro il Napoli che per i ragazzi di Chivu il nuovo impegno è alle porte. Al Meazza arriva il Lecce, peggior attacco del campionato che dovrà vedersela con la squadra con il miglior reparto offensivo del torneo. I nerazzurri devono rimettersi in marcia, le distanze dalla inseguitrici sono rimaste invariate ma l'inverno è lungo e serve fieno in cascina per mantenere un margine di sicurezza sulle rivali. Quella con il Lecce potrebbe essere la partita perfetta per ripartire di slancio ma i salentini nell'ultima trasferta sono riusciti nell'impresa di fermare la Juventus. Quale sarà il probabile risultato del match del Meazza secondo i principali operatori del settore? Scopriamolo insieme.
quote inter
Inter-Lecce, pronostico secco: nerazzurri dominanti, il risultato esatto più credibile
Inter-Lecce, risultato finale 4-0
L'amaro pareggio arrivato contro il Napoli, per come è maturato, ha lasciato non pochi rimpianti nell'ambiente nerazzurro. Rimpianti che potrebbero rappresentare un volano importante per i ragazzi di Chivu che vogliono tornare a correre in campionato. Non è da escludere la possibilità che tutta la rabbia montata nelle ultime ore possa rappresentare un volano importante per la sfida con il Lecce. L'Inter vanta il miglior attacco del torneo, che la potenza di fuoco venga sprigionata contro i salentini è una possibilità concreta. Scopriamo le quote per il possibile 4 a 0 dei ragazzi di mister Chivu. Per gli esperti di Snai il 4 a 0 è quotato a 8.25 mentre gli operatori di Netwin, Admiral Bet e Betflag bancano questa possibilità a 8.50.
Inter-Lecce, risultato finale 3-0
Nerazzurri col favore dei pronostici contro il Lecce. La squadra di Chivu vanta il miglior trend casalingo con 22 punti ottenuti in 10 gare interne e un reparto - quello offensivo - che quando sollecitato fa faville. Contro il Lecce l'occasione per piazzare l'allungo in campionato, scopriamo le quote per il possibile 3 a 0 per i ragazzi di Chivu sul Lecce. Per gli analisti di Lottomatica, Netwin e Sisal questa possibilità è bancata a 6.00 mentre gli esperti di Snai offrono una quota di 5.75 per il possibile 3 a 0 in favore dei nerazzurri
Inter-Lecce, dove vederla in tv—
Inter-Lecce, sfidavalida per il recupero della 16ª giornata di ritorno della Serie A 2025/26, si disputerà mercoledì 14 gennaio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
© RIPRODUZIONE RISERVATA