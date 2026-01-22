FC Inter 1908
Inter, le tempistiche per il rientro di Calhanoglu: ecco il piano di recupero del regista

L'Inter vuole al più presto poter contare sul regista, ma Chivu non vuole assolutamente ricadute. Ecco come pensa di gestire il rientro
L'Inter sta facendo a meno di una pedina importante come Hakan Calhanoglu. Zielinski sta facendo bene anche in regia, così come Barella, ma avere uno specialista come il turco è un'altra cosa. Chivu non vuole affrettare i tempi, ma ha pianificato quale può essere il programma da seguire per il ritorno in campo di Calhanoglu.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, infatti, "Calhanoglu dovrebbe essere convocato per il Sassuolo e poi giocare titolare la grande sfida contro la Juventus". Salterà sicuramente il Pisa e la trasferta di Champions col Dortmund, per il turco si prevede un rodaggio in trasferta nel prossimo weekend di campionato in casa del Sassuolo per poi tornare a disposizione nel big match contro la Juve. 

