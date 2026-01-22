L'Inter sta facendo a meno di una pedina importante come Hakan Calhanoglu. Zielinski sta facendo bene anche in regia, così come Barella, ma avere uno specialista come il turco è un'altra cosa. Chivu non vuole affrettare i tempi, ma ha pianificato quale può essere il programma da seguire per il ritorno in campo di Calhanoglu.