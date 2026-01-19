Nella Roma si ferma anche il difensore che è stato costretto a lasciare il campo durante la gara contro il Torino

Nella Roma si ferma anche Mario Hermoso. Il difensore è stato costretto a lasciare il campo durante il primo tempo della gara con il Torino e gli esami svolti oggi hanno evidenziato una lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas, flessore dell'anca. Il calciatore resterà fermo 20 giorni.