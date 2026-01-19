FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Roma, tegola per Gasperini: lesione muscolare per Hermoso, ecco quanto starà fuori

news

Roma, tegola per Gasperini: lesione muscolare per Hermoso, ecco quanto starà fuori

Roma, tegola per Gasperini: lesione muscolare per Hermoso, ecco quanto starà fuori - immagine 1
Nella Roma si ferma anche il difensore che è stato costretto a lasciare il campo durante la gara contro il Torino
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Roma, tegola per Gasperini: lesione muscolare per Hermoso, ecco quanto starà fuori- immagine 2
Getty Images

Nella Roma si ferma anche Mario Hermoso. Il difensore è stato costretto a lasciare il campo durante il primo tempo della gara con il Torino e gli esami svolti oggi hanno evidenziato una lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas, flessore dell'anca. Il calciatore resterà fermo 20 giorni.

Roma, tegola per Gasperini: lesione muscolare per Hermoso, ecco quanto starà fuori- immagine 3
Getty Images
Leggi anche
Napoli, Lukaku torna tra i convocati. Il medico: “Valuta Conte. I tempi di Politano e...
Napoli, Conte perde Politano e Rrhamani: saltano anche la Juve

© RIPRODUZIONE RISERVATA