Il medico del club partenopeo ha parlato degli infortunati e si è soffermato sul rientro dell'ex Inter e sugli ultimi due giocatori che si aggiungono alla lista degli indisponibili

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 gennaio 2026 (modifica il 19 gennaio 2026 | 16:12)

Oggi su CRC, radio partner del Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il responsabile dello staff sanitario del club, il dottor Raffaele Canonico che ha fatto il punto sugli infortunati della squadra di Conte. E in queste ore si è parlato del rientro diRomelu Lukakuconvocato per la gara di Champions contro il Copenaghen.

«Chi viene in panchina può scendere in campo, partiamo da questo presupposto. In Supercoppa si è fatto anche un discorso di gruppo, considerando il peso che lui ha nello spogliatoio. Gli ultimi giorni ha lavorato completamente con la squadra: poi è ovvio che la valutazione è del mister. Lukaku comunque è recuperato», ha detto il medico a proposito del giocatore belga.

Di queste ore anche una nota del club partenopeo sugli infortuni di Politano e Rrahmani che si sono aggiunti a quelli di Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Meret e Neres. «Rrahmani distrazione al gluteo, una lesione non importante. Non dovrebbe richiedere molto tempo: una prognosi di massimo 2 settimane. Politano lesione distrattiva al semimembranoso: essendo un flessore richiederà un po' più di tempo, siamo intorno alle 4 settimane. Lui risponde sempre bene alle terapie, vediamo se riusciamo a ridurre», ha detto il dottor Canonico proprio rispetto agli ultimi due infortuni in casa Napoli.

(Fonte: Il Mattino - Crc)