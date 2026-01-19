Oggi su CRC, radio partner del Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il responsabile dello staff sanitario del club, il dottor Raffaele Canonico che ha fatto il punto sugli infortunati della squadra di Conte. E in queste ore si è parlato del rientro diRomelu Lukakuconvocato per la gara di Champions contro il Copenaghen.
Napoli, Lukaku torna tra i convocati. Il medico: “Valuta Conte. I tempi di Politano e Rrahmani…”
«Chi viene in panchina può scendere in campo, partiamo da questo presupposto. In Supercoppa si è fatto anche un discorso di gruppo, considerando il peso che lui ha nello spogliatoio. Gli ultimi giorni ha lavorato completamente con la squadra: poi è ovvio che la valutazione è del mister. Lukaku comunque è recuperato», ha detto il medico a proposito del giocatore belga.
Di queste ore anche una nota del club partenopeo sugli infortuni di Politano e Rrahmani che si sono aggiunti a quelli di Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Meret e Neres. «Rrahmani distrazione al gluteo, una lesione non importante. Non dovrebbe richiedere molto tempo: una prognosi di massimo 2 settimane. Politano lesione distrattiva al semimembranoso: essendo un flessore richiederà un po' più di tempo, siamo intorno alle 4 settimane. Lui risponde sempre bene alle terapie, vediamo se riusciamo a ridurre», ha detto il dottor Canonico proprio rispetto agli ultimi due infortuni in casa Napoli.
(Fonte: Il Mattino - Crc)
