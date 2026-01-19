FC Inter 1908
Napoli, Lukaku torna tra i convocati. Il medico: “Valuta Conte. I tempi di Politano e Rrahmani…”

Il medico del club partenopeo ha parlato degli infortunati e si è soffermato sul rientro dell'ex Inter e sugli ultimi due giocatori che si aggiungono alla lista degli indisponibili
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Oggi su CRC, radio partner del Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il responsabile dello staff sanitario del club, il dottor Raffaele Canonico che ha fatto il punto sugli infortunati della squadra di Conte. E in queste ore si è parlato del rientro diRomelu Lukakuconvocato per la gara di Champions contro il Copenaghen.

«Chi viene in panchina può scendere in campo, partiamo da questo presupposto. In Supercoppa si è fatto anche un discorso di gruppo, considerando il peso che lui ha nello spogliatoio. Gli ultimi giorni ha lavorato completamente con la squadra: poi è ovvio che la valutazione è del mister. Lukaku comunque è recuperato», ha detto il medico a proposito del giocatore belga.

Di queste ore anche una nota del club partenopeo sugli infortuni di Politano e Rrahmani che si sono aggiunti a quelli di Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Meret e Neres. «Rrahmani distrazione al gluteo, una lesione non importante. Non dovrebbe richiedere molto tempo: una prognosi di massimo 2 settimane. Politano lesione distrattiva al semimembranoso: essendo un flessore richiederà un po' più di tempo, siamo intorno alle 4 settimane. Lui risponde sempre bene alle terapie, vediamo se riusciamo a ridurre», ha detto il dottor Canonico proprio rispetto agli ultimi due infortuni in casa Napoli.

(Fonte: Il Mattino - Crc)

