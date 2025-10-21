Come anticipato dal tecnico nerazzurro, l'attaccante nerazzurro sarà out contro il Napoli

Gianni Pampinella Redattore 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 08:34)

In conferenza stampa Cristian Chivu è stato chiaro: Marcus Thuram sarà out per la trasferta del Maradona. Il fastidio al bicipite femorale sinistro avvertito contro lo Slavia Praga lo scorso 30 settembre, era più grave del previsto. "Verona-Inter del 2 novembre, ma forse anche un passo oltre, tre giorni dopo, quando torna la Champions e a San Siro planano dall’altro lato del mondo i kazaki del Kairat", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Niente fretta. È la legge della prudenza che governa lo staff medico nerazzurro guidato dal dottor Piero Volpi, di concerto con lo staff di riatletizzatori di Chivu. Il muscolo è delicato, anche se il fisico del francese ha risposto bene subito. Ma in questo particolare momento storico, inutile rosicchiare qualche giorno col rischio di fermarsi dopo".

"Piuttosto, un bell’esercizio della mente è immaginare cosa sarebbe successo nella stessa situazione l’anno passato, quando c’era un’altra batteria di punte alternative alla ThuLa e un manico diverso in panchina. Con il trio Arnautovic-Taremi-Correa ciondolante per il campo, la tentazione di stringere i tempi sarebbe forse venuta; e invece oggi l’Inter vive un altro tempo: vista la fame di Pio e Bonny, nessuno rimpiange ancora Marcus".

"Il francese potrà saltare senza problemi Napoli e poi anche l’infrasettimanale casalinga di Firenze. Anzi, ha già spostato il mirino alla trasferta di Verona, nel giorno dei morti, con sufficiente dose di ottimismo misto a realismo: il figlio di Lilian sta comunque bene, il fastidio è quasi del tutto passato, normale segnare in rosso la sfida al Bentegodi sperando in una possibile convocazione. Si deciderà solo nei giorni precedenti, misurando il grado di allenamento con i compagni, ben sapendo però che si potrà attendere un turno di più senza problemi: il 5 novembre torna la Champions e pure il curioso Marcus vuole vedere chi saranno mai questi kazaki".

(Gazzetta dello Sport)