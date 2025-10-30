FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Sky – Thuram parzialmente in gruppo, ma l’Inter non correrà rischi: il suo rientro…

news

Sky – Thuram parzialmente in gruppo, ma l’Inter non correrà rischi: il suo rientro…

Sky – Thuram parzialmente in gruppo, ma l’Inter non correrà rischi: il suo rientro… - immagine 1
Marcus Thuram oggi è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo, ma l'Inter non correrà alcun rischio: cosa filtra sul rientro
Alessandro Cosattini Redattore 

Sky – Thuram parzialmente in gruppo, ma l’Inter non correrà rischi: il suo rientro…- immagine 2
Getty Images

Marcus Thuram oggi è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo dopo l’infortunio accusato contro lo Slavia Praga in Champions League. Arrivano ulteriori dettagli da Sky Sport sul lavoro svolto dall’attaccante dell’Inter ad Appiano Gentile.

Sky – Thuram parzialmente in gruppo, ma l’Inter non correrà rischi: il suo rientro…- immagine 3
Getty

Il francese infatti ha svolto metà seduto in gruppo e l’altra metà ha svolto esercizi personalizzati e lo stesso farà anche domani. Sky sottolinea che non verranno presi rischi: c’è una possibilità che alla prossima contro il Verona vada in panchina, ma non è una certezza.

Sky – Thuram parzialmente in gruppo, ma l’Inter non correrà rischi: il suo rientro…- immagine 4
Getty

Si capirà dopo i prossimi allenamenti se tornerà a disposizione con l’Hellas o nella sfida successiva di Champions League contro il Kairat. Queste al momento le due ipotesi sul rientro di Thuram.

Leggi anche
Ansa – Thuram torna in gruppo. Si vedrà nei prossimi giorni se ci sarà col Verona
UFFICIALE – Napoli, De Bruyne si è operato: il comunicato e i tempi di recupero

© RIPRODUZIONE RISERVATA