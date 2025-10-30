Marcus Thuram oggi è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo dopo l’infortunio accusato contro lo Slavia Praga in Champions League. Arrivano ulteriori dettagli da Sky Sport sul lavoro svolto dall’attaccante dell’Inter ad Appiano Gentile.
Marcus Thuram oggi è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo, ma l'Inter non correrà alcun rischio: cosa filtra sul rientro
Il francese infatti ha svolto metà seduto in gruppo e l’altra metà ha svolto esercizi personalizzati e lo stesso farà anche domani. Sky sottolinea che non verranno presi rischi: c’è una possibilità che alla prossima contro il Verona vada in panchina, ma non è una certezza.
Si capirà dopo i prossimi allenamenti se tornerà a disposizione con l’Hellas o nella sfida successiva di Champions League contro il Kairat. Queste al momento le due ipotesi sul rientro di Thuram.
