UFFICIALE – Napoli, De Bruyne si è operato: il comunicato e i tempi di recupero

Tramite un comunicato ufficiale, il Napoli ha reso noto l'esito dell'intervento al quale si è sottoposto Kevin De Bruyne:
"Come da programma, Kevin De Bruyne si è sottoposto oggi a operazione chirurgica ad Anversa in seguito alla lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. L’intervento è perfettamente riuscito.
De Bruyne, assistito durante l’operazione dal responsabile dello staff medico azzurro, Dott.Raffaele Canonico, proseguirà la prima fase post chirurgica del suo iter riabilitativo in Belgio"
Secondo le prime indicazioni, De Bruyne starà fuori dai 3 ai 4 mesi. Per lui, dunque, il 2025 si è già concluso anzitempo.
