Ieri era a San Siro e ha assistito alla vittoria dell'Inter contro la Fiorentina. Questa mattina è tornato ad allenarsi in gruppo alla Pinetina Marcus Thuram. L'Ansa scrive del francese in questi termini: "Si avvicina il recupero per Marcus Thuram. L'attaccante dell'Inter, fuori per infortunio dalla gara dello scorso 30 settembre contro lo Slavia Praga in Champions League, oggi ha iniziato l'allenamento in gruppo insieme ai compagni ad Appiano Gentile".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni Ansa – Thuram torna in gruppo. Si vedrà nei prossimi giorni se ci sarà col Verona
news
Ansa – Thuram torna in gruppo. Si vedrà nei prossimi giorni se ci sarà col Verona
È cominciato il countdown per il ritorno in campo del francese che si è infortunato in CL contro lo Slavia Praga ed è fuori da diverse settimane
"Nei prossimi giorni si capirà se il francese potrà essere a disposizione già per la sfida contro il Verona del prossimo 2 novembre al Bentegodi oppure se l'Inter sceglierà di non accelerare troppo i tempi di recupero, spostando il rientro alla gara di Champions League contro il Kairat di mercoledì 5 novembre a San Siro", si legge nel lancio dell'agenzia.
(Fonte: ANSA)
© RIPRODUZIONE RISERVATA