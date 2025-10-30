È cominciato il countdown per il ritorno in campo del francese che si è infortunato in CL contro lo Slavia Praga ed è fuori da diverse settimane

Ieri era a San Siro e ha assistito alla vittoria dell'Inter contro la Fiorentina. Questa mattina è tornato ad allenarsi in gruppo alla Pinetina Marcus Thuram. L'Ansa scrive del francese in questi termini: "Si avvicina il recupero per Marcus Thuram. L'attaccante dell'Inter, fuori per infortunio dalla gara dello scorso 30 settembre contro lo Slavia Praga in Champions League, oggi ha iniziato l'allenamento in gruppo insieme ai compagni ad Appiano Gentile".