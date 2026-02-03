FC Inter 1908
Il talento della Juve è rimasto in campo solamente un tempo col Parma, ma il problema all'adduttore non è nulla di grave
Il talento della Juve, Kenan Yildiz, è rimasto in campo solamente un tempo col Parma, ma il problema all'adduttore non è nulla di grave.

"Dai timori di Parma al sollievo della Continassa. Domenica Kenan Yildiz è rimasto in campo soltanto un tempo al Tardini a causa di un fastidio all’adduttore. Ieri, però, il turco stava già meglio e i controlli hanno confermato l’ottimismo: nessuna lesione. Adesso toccherà al giocatore, allo staff medico e a Luciano Spalletti decidere come comportarsi in vista dei prossimi impegni. A partire dal quarto di Coppa Italia di giovedì in casa dell’Atalanta. La prudenza resta massima. L’impressione è che Spalletti non voglia correre rischi almeno a Bergamo. Kenan potrebbe riposare in Coppa Italia per poi rientrare domenica contro la Lazio o al più tardi nel successivo match, il derby d’Italia contro l’Inter del 14 febbraio. Per sostituire l’ex Bayern, pronto a firmare il rinnovo fino al 2030, si scaldano Fabio Miretti e Jeremie Boga, ingaggiato in prestito dal Nizza proprio come vice Yildiz. L’ex Sassuolo e Atalanta, reduce da due mesi di inattività, avrà però bisogno di un po’ di rodaggio", scrive La Gazzetta dello Sport.

